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Общество

Обозначен срок появления зеленой волны на проспекте Строителей

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В апреле пензенские автомобилисты смогут передвигаться по проспекту Строителей с относительным комфортом. К этому времени там обещают отрегулировать светофоры - по просьбам водителей.

«Когда на проспекте Строителей наконец-то настроят зеленую волну? Это связано с реконструкцией дороги в Арбековской заставе?» - поинтересовался один из жителей областного центра.

Сетевое издание «ПензаИнформ» направило этот вопрос в администрацию города и получило ответ.

«В настоящий момент производятся расчет и изменение суточных программ светофорных объектов на проспекте Строителей с целью создания нового плана координированного управления «зеленая волна». Срок реализации - апрель 2023 года», - говорится в письме, подписанном заммэра Пензы по городскому хозяйству Русланом Тинчуриным.

Ранее управление ЖКХ отчиталось, что в 2023 году уже настроили зеленую волну на таких улицах, как Терновского, Суворова, Луначарского, а также на проспекте Победы.

Под зеленой волной подразумевается координированное управление объектами с целью непрерывного движения по оживленным участкам дорог.

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