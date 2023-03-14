Обозначен срок появления зеленой волны на проспекте Строителей

14.03.2023 | 13:08

В апреле пензенские автомобилисты смогут передвигаться по проспекту Строителей с относительным комфортом. К этому времени там обещают отрегулировать светофоры - по просьбам водителей.

«Когда на проспекте Строителей наконец-то настроят зеленую волну? Это связано с реконструкцией дороги в Арбековской заставе?» - поинтересовался один из жителей областного центра.

Сетевое издание «ПензаИнформ» направило этот вопрос в администрацию города и получило ответ.

«В настоящий момент производятся расчет и изменение суточных программ светофорных объектов на проспекте Строителей с целью создания нового плана координированного управления «зеленая волна». Срок реализации - апрель 2023 года», - говорится в письме, подписанном заммэра Пензы по городскому хозяйству Русланом Тинчуриным.

Ранее управление ЖКХ отчиталось, что в 2023 году уже настроили зеленую волну на таких улицах, как Терновского, Суворова, Луначарского, а также на проспекте Победы.

Под зеленой волной подразумевается координированное управление объектами с целью непрерывного движения по оживленным участкам дорог.