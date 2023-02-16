Коммунальщики отчитались о настройке зеленой волны в Пензе

16.02.2023 | 16:16

В четверг, 16 февраля, пензенские коммунальщики отчитались о настройке зеленой волны на оживленных дорогах города.

Ранее водители жаловались на ее отсутствие, к примеру, на улицах Терновского и Суворова: «Только тронулся, подъезжаешь - красный».

В начале декабря прошлого года в пресс-службе городской администрации заявили, что внедрение зеленой волны откладывается из-за отсутствия в МБУ «Пензавтодор» инженера по автоматизированной системе управления дорожным движением.

Настроить светофоры пообещали к 1 марта 2023-го. Уже в феврале городское управление ЖКХ заявило, что работы выполнены.

«В этом году была настроена зеленая волна на многих улицах, таких как Терновского, Суворова, Луначарского, а также на проспекте Победы», - заявили в УЖКХ.

Под зеленой волной подразумевается координированное управление объектами с целью непрерывного движения по оживленным участкам дорог.