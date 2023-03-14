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Общество

На строительство дворца игровых видов спорта направят почти 300 млн

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В Пензе на строительство дворца игровых видов спорта планируют потратить почти 300 миллионов рублей.

Информация о конкурсе на определение подрядчика, который сделает проект, а после займется возведением объекта, появилась на сайте госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта - 297 миллионов 617 тысяч рублей. Заявки принимаются до 20 марта.

Согласно документации, подрядчику предстоит построить ФОК общей площадью около 1 500 кв. м с универсальным спортивным залом, рассчитанным на 250 зрительских мест. В здании будет один или два этажа. Рядом с объектом разобьют футбольное поле, установят светильники на стальных опорах.

Предполагается, что проектно-сметную документацию подготовят в этом году. Далее начнется строительство, которое завершат летом 2024-го.

Дворец игровых видов спорта хотят возвести в микрорайоне ГПЗ-24.

В декабре 2022-го чиновники пообещали, что в 2023 году в Пензенской области построят 40 новых спортивных комплексов, где могли бы заниматься дети. Объекты появятся в каждом районе региона, каждый обойдется в сумму около 25 миллионов рублей.

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