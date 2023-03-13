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Общество

Товары IKEA разрешили завозить по параллельному импорту

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Товары IKEA, а также ряда других брендов разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Соответствующее разрешение дал Минпромторг РФ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

В список попали американские производители игрушек Hasbro и Mattel, производители одежды, косметики, парфюмерии и другой продукции, в частности Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

«Быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger. Товары бренда поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу», - пишет издание, опираясь на мнение работника одного из маркетплейсов.

Одежда других марок и парфюмерия окажутся на прилавках ориентировочно в середине лета. Технику, игрушки, а также товары IKEA (российская дочерняя организация «Икеа Дом» была ликвидирована в 2022 году) можно будет найти в продаже в конце мая - начале июня.

«Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали «Известиям» в ведомств. Вместо конкретных марок в нем начнут указывать правообладателей. Пока это предложение обсуждают, добавили в министерстве», - уточнили «Известия».

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