Товары IKEA разрешили завозить по параллельному импорту

13.03.2023 | 09:50

Товары IKEA, а также ряда других брендов разрешили ввозить в Россию по параллельному импорту. Соответствующее разрешение дал Минпромторг РФ. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили «Известия» со ссылкой на приказ ведомства.

В список попали американские производители игрушек Hasbro и Mattel, производители одежды, косметики, парфюмерии и другой продукции, в частности Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent.

«Быстрее всего на полках появится одежда Tommy Hilfiger. Товары бренда поступят в продажу сразу после вступления приказа в силу», - пишет издание, опираясь на мнение работника одного из маркетплейсов.

Одежда других марок и парфюмерия окажутся на прилавках ориентировочно в середине лета. Технику, игрушки, а также товары IKEA (российская дочерняя организация «Икеа Дом» была ликвидирована в 2022 году) можно будет найти в продаже в конце мая - начале июня.

«Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали «Известиям» в ведомств. Вместо конкретных марок в нем начнут указывать правообладателей. Пока это предложение обсуждают, добавили в министерстве», - уточнили «Известия».