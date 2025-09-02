Что делать, если заклинило застежку-молнию?

Вопрос от интернет-пользователя
Заело молнию на куртке, не могу ее открыть. Что делать?
Ответ специалиста
Открыть заклинившую молнию можно несколькими способами, однако вначале нужно оценить ситуацию.
Осмотрите молнию и собачку на наличие застрявших ниток и ткани. Если там что-то есть, аккуратно вытащите.
Кроме того, мог деформироваться ползунок. Вернуть его в прежнее состояние можно плоскогубцами.
Если это не помогло, используйте смазку. Подойдут мыло, воск, оливковое масло. Нанесите выбранное средство на зубчики, а потом медленно, избегая резких движений и не применяя излишнюю силу, попытайтесь сдвинуть ползунок вверх и вниз, при этом немного оттягивая ткань с обеих сторон.
Не исключено, что может потребоваться замена бегунка. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к мастеру.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀