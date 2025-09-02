Что делать, если заклинило застежку-молнию?

02.09.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Заело молнию на куртке, не могу ее открыть. Что делать?

Ответ специалиста

Открыть заклинившую молнию можно несколькими способами, однако вначале нужно оценить ситуацию.

Осмотрите молнию и собачку на наличие застрявших ниток и ткани. Если там что-то есть, аккуратно вытащите.

Кроме того, мог деформироваться ползунок. Вернуть его в прежнее состояние можно плоскогубцами.

Если это не помогло, используйте смазку. Подойдут мыло, воск, оливковое масло. Нанесите выбранное средство на зубчики, а потом медленно, избегая резких движений и не применяя излишнюю силу, попытайтесь сдвинуть ползунок вверх и вниз, при этом немного оттягивая ткань с обеих сторон.

Не исключено, что может потребоваться замена бегунка. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к мастеру.