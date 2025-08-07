Почему джинсы нужно стирать, вывернув наизнанку?

07.08.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Некоторые советуют выворачивать джинсы наизнанку, прежде чем класть в барабан стиральной машины. Вправду ли это помогает сохранить их вид?

Ответ специалиста

Если стирать джинсы вывернутыми наизнанку, то их можно уберечь от износа и повреждений. При подобном способе цвет одежды будет дольше сохранять яркость.

Во время стирки внешняя часть ткани подвергается трению сильнее, чем внутренняя, из-за чего может деформироваться. Поэтому следует класть джинсы в барабан правильной стороной.

Особенно полезным способ будет для обладателей вещей с какими-либо деталями на лицевой части - молниями, вышивками и т. п. Он поможет оградить от повреждений как сами изделия, так и стиральную машину.