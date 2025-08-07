Почему джинсы нужно стирать, вывернув наизнанку?

Вопрос от интернет-пользователя
Некоторые советуют выворачивать джинсы наизнанку, прежде чем класть в барабан стиральной машины. Вправду ли это помогает сохранить их вид?
Ответ специалиста
Если стирать джинсы вывернутыми наизнанку, то их можно уберечь от износа и повреждений. При подобном способе цвет одежды будет дольше сохранять яркость.
Во время стирки внешняя часть ткани подвергается трению сильнее, чем внутренняя, из-за чего может деформироваться. Поэтому следует класть джинсы в барабан правильной стороной.
Особенно полезным способ будет для обладателей вещей с какими-либо деталями на лицевой части - молниями, вышивками и т. п. Он поможет оградить от повреждений как сами изделия, так и стиральную машину.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀