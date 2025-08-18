Зачем замачивать одежду в соленой воде?

18.08.2025 | 15:00

Вопрос от интернет-пользователя

Зачем некоторые люди замачивают одежду в соленой воде? Чему это помогает?

Ответ специалиста

Одежду кладут в соленую воду для разных целей, среди них:

- профилактика выцветания. Соль способна сохранить яркость ткани. Замачивание помогает закрепить краситель, чтобы он медленнее вымывался при стирке;

- устранение запахов. Хлорид натрия эффективно их нейтрализует;

- удаление пятен.

Для вышеперечисленных целей стакан соли нужно высыпать в таз с водой, затем погрузить в него вещи и оставить на ночь (важно: деликатные ткани не стоит держать в растворе более 2 часов).

После процедуры одежду необходимо постирать в машинке как обычно, дополнительно добавив ложку соли в барабан.