Родителей школьников не будут заставлять покупать единую форму

06.08.2025 | 20:24

3 сентября 2025 года в России вступят в силу единые требования национального стандарта для производителей школьной формы.

Одежда должна соответствовать требованиям к безопасности и качеству по гигроскопичности, воздухопроницаемости, износостойкости, не иметь острых краев и кромок, соотноситься с размерными признаками типовых фигур детей и быть гипоаллергенной.

В связи с этим у родителей школьников возникли вопросы, придется ли теперь покупать новую одежду для учеников.

В Минпросвещения России сообщили, что вводить единую форму с 1 сентября не планируют, требования носят рекомендательный характер. Внешний вид школьников определяют сами образовательные организации с учетом мнения родителей и учеников.

При этом они могут использовать ГОСТ в качестве общих типовых критериев, дополняя их собственными нормативами, подчеркнули в пресс-службе Минпросвещения.