Названы номера, по которым нужно звонить в случае подтопления

В понедельник, 13 марта, в нескольких районах и городах Пензенской области оказались затоплены улицы и домовладения. Многим требуется помощь в водоотведении.
Как сообщает пензенский ЦУР на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, выставлены посты у водных объектов, замеры проводят в круглосуточном режиме.
О подтоплении и требующейся помощи следует сообщить по номерам единой диспетчерской службы:
- в Пензе - 63-10-06;
- в Заречном - 60-80-05, 60-30-08;
- в Кузнецке - 7-18-67, 7-18-90.
Работают линии и в районах области:
- Башмаковском - 4-12-47;
- Бековском - 2-15-93;
- Белинском - 2-11-56;
- Бессоновском - 2-55-02;
- Вадинском - 2-12-54;
- Городищенском - 3-30-30;
- Земетчинском - 2-12-47;
- Иссинском - 2-19-01;
- Каменском - 5-21-01, 7-18-90;
- Камешкирском - 2-17-33;
- Колышлейском - 2-15-68, 2-11-94;
- Кузнецком - 2-36-05;
- Лопатинском - 2-15-60;
- Лунинском - 2-15-79;
- Малосердобинском - 2-11-51;
- Мокшанском - 2-12-47;
- Наровчатском - 2-15-80;
- Неверкинском - 2-12-47;
- Нижнеломовском - 4-35-97;
- Никольском - 4-40-47;
- Пачелмском - 2-21-68;
- Пензенском - 2-16-81, 2-15-37;
- Сердобском - 2-02-00;
- Сосновоборском - 2-10-47;
- Спасском - 3-22-64;
- Тамалинском - 2-15-32;
- Шемышейском - 2-11-01.
Задача единой диспетчерской службы - прием от населения и организаций сведений о любых чрезвычайных ситуациях, авариях, нарушениях работы систем ЖКХ, наводнениях.
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