Названы номера, по которым нужно звонить в случае подтопления

13.03.2023 | 11:26

В понедельник, 13 марта, в нескольких районах и городах Пензенской области оказались затоплены улицы и домовладения. Многим требуется помощь в водоотведении.

Как сообщает пензенский ЦУР на своей странице в соцсети «ВКонтакте», сейчас введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС, выставлены посты у водных объектов, замеры проводят в круглосуточном режиме.

О подтоплении и требующейся помощи следует сообщить по номерам единой диспетчерской службы:

- в Пензе - 63-10-06;

- в Заречном - 60-80-05, 60-30-08;

- в Кузнецке - 7-18-67, 7-18-90.

Работают линии и в районах области:

- Башмаковском - 4-12-47;

- Бековском - 2-15-93;

- Белинском - 2-11-56;

- Бессоновском - 2-55-02;

- Вадинском - 2-12-54;

- Городищенском - 3-30-30;

- Земетчинском - 2-12-47;

- Иссинском - 2-19-01;

- Каменском - 5-21-01, 7-18-90;

- Камешкирском - 2-17-33;

- Колышлейском - 2-15-68, 2-11-94;

- Кузнецком - 2-36-05;

- Лопатинском - 2-15-60;

- Лунинском - 2-15-79;

- Малосердобинском - 2-11-51;

- Мокшанском - 2-12-47;

- Наровчатском - 2-15-80;

- Неверкинском - 2-12-47;

- Нижнеломовском - 4-35-97;

- Никольском - 4-40-47;

- Пачелмском - 2-21-68;

- Пензенском - 2-16-81, 2-15-37;

- Сердобском - 2-02-00;

- Сосновоборском - 2-10-47;

- Спасском - 3-22-64;

- Тамалинском - 2-15-32;

- Шемышейском - 2-11-01.

Задача единой диспетчерской службы - прием от населения и организаций сведений о любых чрезвычайных ситуациях, авариях, нарушениях работы систем ЖКХ, наводнениях.