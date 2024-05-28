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Общество

Налоговая отказывала пензенцам в возврате денег при переплате

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В Пензенской области налоговая незаконно отказывала гражданам в возврате излишне удержанных денег. Это выяснила региональная прокуратура.

В надзорный орган обратились два жителя региона.

Одной заявительнице долгое время не удавалось вернуть переплаченную ее умершим супругом сумму налоговых платежей, взысканную им по решению суда. Второй заявитель переплатил имущественный налог, но получить излишек обратно не мог.

В ходе проверок нарушения подтвердились.

«По представлению прокуратуры области руководителю УФНС России по Пензенской области актуализировано сальдо единых налоговых счетов налогоплательщиков, гражданам возвращены излишне уплаченные денежные средства на сумму более 47 тыс. рублей, проведены мероприятия по дополнительному изучению сотрудниками ведомства законодательства в налоговой сфере, ответственным должностным лицам указано на необходимость усиления ведомственного контроля за работой подчиненных», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.

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