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Общество

Александр Вилесов: Создание филиала «Т Плюс» в Пензе - верное решение

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Создание обособленного пензенского филиала было правильным решением. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Александр Вилесов на межрегиональной пресс-конференции во вторник, 28 мая.

Как самостоятельная единица филиал начал функционировать осенью 2023 года. Сейчас это команда профессионалов, готовая решать сложные задачи.

«Подразделение создано, я считаю, что мы не зря это сделали, спасибо губернатору, который настаивал на этом. Сейчас мы видим, что это правильное решение, мы совместно подготовимся к новому сезону», - отметил Александр Вилесов.

Также было отмечено, что отопительный сезон в Пензе прошел с трудностями, учитывая высокий процент износа коммуникаций, однако со всеми сложностями коллектив филиала справился.

В настоящее время ведется подготовка теплосетевого комплекса к зиме. Впервые в Сурском крае проводится диагностика трубопроводов с помощью роботизированной техники. Такой метод позволяет определить наиболее проблемные участки сетей и незамедлительно приступить к их ремонту.

Реклама. Заказчик - ПАО «Т Плюс». ИНН 6315376946.

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