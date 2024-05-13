В Кузнецке двое детей отравились угарным газом

13.05.2024 | 15:07

Вечером в воскресенье, 12 мая, в Кузнецке случилось ЧП. В многоквартирном доме двое детей отравились газом.

Об этом на совещании в администрации рассказал глава Кузнецка Сергей Златогорский.

«Двух ребятишек пришлось госпитализировать. В многоквартирном доме в квартире тяги не было, и от колонки пошел газ. Угорели», - рассказал он.

По словам чиновника, службы отреагировали оперативно. Детей увезли в областные медицинские учреждения.

«Состояние одного ребенка достаточно тяжелое», - добавил Златогорский.

Он подчеркнул, что «нерадивость», «невнимательность» могут привести к подобным несчастным случаям.

«Следить надо за своим жилищем и соблюдать те нормы, которые есть», - напомнил глава Кузнецка.