Врач объяснил, как микроволновка может спровоцировать рак

12.03.2023 | 11:51

Исправная СВЧ-печь, или микроволновка, безопасна и не может вызвать рак. Однако, если ее корпус поврежден или же человек находится слишком близко к ней во время работы (менее 50 см), то риск возникновения онкологии заметно возрастает.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на онколога, кандидата медицинских наук Ивана Карасева.

«Есть публикации о том, как несоблюдение этого правила отражалось на торговцах фастфудом в небольших киосках. В них продавцы постоянно находились в 5-10 см от СВЧ-печи, расположенной у прилавка на уровне таза. Среди них потом замечали повышенную заболеваемость злокачественными опухолями органов репродуктивной системы», - рассказал он.

Известно, что для разогрева или приготовления пищи в микроволновках используются электромагнитные волны. Такое же излучение исходит, например, от мобильных телефонов, только в СВЧ-печах оно заперто внутри. Поэтому соблюдающие технику безопасности пользователи могут не опасаться за свое здоровье.

«Безопасными считаются СВЧ-печи, где утечка излучения на расстоянии до 5 см от поверхности печи допускается не более 50 Вт/м². Эта информация должна быть приложена производителем в документации. Никогда не приобретайте печь с нарушенной целостностью корпуса - это прямым образом влияет на утечку излучения», - посоветовал онколог.

Опасно для здоровья разогревать в микроволновке пищу в пластиковой посуде, так как часть синтетических веществ попадает при этом в еду. Блюдо рекомендуется выложить в тарелку, а уже затем поместить в печь.

Необходимо отметить, что существуют специальные пластиковые контейнеры, предназначенные для использования в микроволновках. В них греть еду безопасно.

В целом бытовые приборы, по мнению медиков, вряд ли могут вызвать онкологию, но вполне способны привести к хроническим заболеваниям.

«Например, работа индукционной печи может усилить проблемы с нервной системой, повторное кипячение воды в электрочайнике - испортить нормальную работу почек и печени из-за выделяемого формальдегида, долгий просмотр телевизора на близком расстоянии - вызвать головные боли, а работа кондиционера - распространить бактерии, образующиеся в нем из-за конденсата, по всему жилому помещению. А это уже чревато возникновением аллергии, кашля и астмы», - пишут «Известия».