Эксперты рассказали, кого пензенцы обязаны впустить в квартиру

Сотрудники управляющей компании имеют право требовать допуска в квартиру не чаще одного раза в три месяца. Прежде всего - для осмотра технического и санитарного состояния оборудования.
Если же случилась авария, то собственник должен впустить их в любое время суток.
Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, коммунальщики раз в три месяца могут проверять состояние счетчиков, установленных в жилых помещениях, а также их показания. Согласно правилам, об этом они должны известить не позднее чем за две недели до даты обхода квартир.
«В этом случае квартиросъемщик обязан предоставить доступ к своему помещению, а если он вынужден отсутствовать, то обязан сообщить об этом проверяющим в срок не позднее двух дней до даты проведения проверки и указать, в какие даты проверка может состояться. Если же в доступе отказывается, коммунальщики вправе потребовать предоставить его в судебном порядке», - отмечает издание.
Помимо коммунальщиков, право войти в квартиру имеют сотрудники полиции, когда речь идет о спасении жизни граждан, их имущества, о задержании преступника или подозреваемого, о проведении следственных и оперативных действий по решению суда.
Без последствий взломать дверь в жилище могут аварийно-спасательные службы (для устранения ЧП, оказания помощи), представители силовых структур (для проведения контртеррористических мероприятий), военнослужащие (для досмотра в условиях чрезвычайного или военного положения).
Собственник также обязан впустить в квартиру судебных приставов при условии, что у них есть письменное разрешение на совершение исполнительных действий.
Однако коллекторам, юристам, частным сыщикам дверь можно не открывать. Исключение - наличие у них судебного разрешения на доступ в чужую квартиру.
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