Эксперты рассказали, кого пензенцы обязаны впустить в квартиру

12.03.2023 | 10:04

Сотрудники управляющей компании имеют право требовать допуска в квартиру не чаще одного раза в три месяца. Прежде всего - для осмотра технического и санитарного состояния оборудования.

Если же случилась авария, то собственник должен впустить их в любое время суток.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов, коммунальщики раз в три месяца могут проверять состояние счетчиков, установленных в жилых помещениях, а также их показания. Согласно правилам, об этом они должны известить не позднее чем за две недели до даты обхода квартир.

«В этом случае квартиросъемщик обязан предоставить доступ к своему помещению, а если он вынужден отсутствовать, то обязан сообщить об этом проверяющим в срок не позднее двух дней до даты проведения проверки и указать, в какие даты проверка может состояться. Если же в доступе отказывается, коммунальщики вправе потребовать предоставить его в судебном порядке», - отмечает издание.

Помимо коммунальщиков, право войти в квартиру имеют сотрудники полиции, когда речь идет о спасении жизни граждан, их имущества, о задержании преступника или подозреваемого, о проведении следственных и оперативных действий по решению суда.

Без последствий взломать дверь в жилище могут аварийно-спасательные службы (для устранения ЧП, оказания помощи), представители силовых структур (для проведения контртеррористических мероприятий), военнослужащие (для досмотра в условиях чрезвычайного или военного положения).

Собственник также обязан впустить в квартиру судебных приставов при условии, что у них есть письменное разрешение на совершение исполнительных действий.

Однако коллекторам, юристам, частным сыщикам дверь можно не открывать. Исключение - наличие у них судебного разрешения на доступ в чужую квартиру.