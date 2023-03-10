Представлена новая программа поддержки семей «Территория мам»

10.03.2023 | 16:46

Поддержка семей с детьми - важная задача, которая решается на государственном и на региональном уровне. Крупнейший пензенский застройщик, группа компаний «Территория жизни», объявляет о старте собственной социальной программы поддержки семей и материнства «Территория мам».

В четверг, 9 марта, состоялось первое заседание общественного «Совета мам» согласно новой программе. Встречу провели в офисе жилого комплекса «Лугометрия» в формате кофе-брейка, живого общения и дискуссии. Руководители общественных организаций, лидеры общественного мнения Пензенской области, крупные пензенские блогеры обсудили вопросы взаимодействия и организации совместных проектов.

Как создать детям комфортную среду для жизни, учебы и отдыха, дать хорошее образование, улучшить жилищные условия семей с детьми, помогать развитию женщин, и, самое главное, как социально-ответственная компания-застройщик может помочь в решении этих проблем - основные вопросы, которые обсуждались на встрече «Совета мам».

«Наша новая программа поддержки называется «Территория мам». Мама - это центр и начало всех жизненных процессов. Мы хотим, чтобы каждая мама Пензенской области ощутила судьбоносные перемены в своей жизни в силу того, что она подарила миру нового человека. Мы хотим, чтобы семьи жили в достойных условиях, и создаем современные дома с благоустроенной средой для детей, поддерживаем школу и детские центры развития, проводим мероприятия для детей и всей семьи», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Она подчеркнула, что в 2023 году компания приняла решение оказать финансовую поддержку женщинам при приобретении квартиры с использованием материнского капитала. Для этого предоставляются специальные условия – маткапитал удваивается.

Основная цель программы «Территория мам» - образовательная: женщины должны узнать, как можно улучшить жизнь своей семьи благодаря взаимодействию с компанией-застройщиком.

«Тема поддержки семей очень важна. Мы рады, что крупная компания-застройщик решила организовать такую программу. Уверены, что работа программы «Территория мам», по которой планируется удвоение материнского капитала на приобретение жилья, будет полезна всем», - прокомментировала глава «Совета мам» блогер Анна Сочилова.

«Радует, что поддержка от крупнейшего застройщика направлена и на социальную сферу – компания возводит не только благоустроенные жилые комплексы, но и культурные объекты. В этом году ГК «Территория жизни» помогла нам значительно расширить площади нашего детского клуба - предоставила для занятий детей прекрасное новое помещение с готовой отделкой!», - рассказала директор православного клуба раннего развития «Колокольчик», председатель «Совета мам» Светлана Мельникова.

Председатель правления общественной организации «Солдатская мать Ольга Клейменова горячо одобрила инициативу. «Прекрасная идея от застройщика - организовать совет представителей разных общественных организаций для поддержки семей с детьми», - считает она.

Все участники встречи отметили важность и своевременность программы поддержки от застройщика по проекту «Территория мам». Встречи «Совета мам» будут проводиться на постоянной основе каждый месяц. Планируется организация экскурсий в жилые комплексы группы компаний «Территория жизни», проведение специальных образовательных мероприятий, праздников, интересных и полезных для всей семьи, реализация совместных проектов.

Подробный фото- и видеоотчет о проведенной встрече в рамках программы «Территория мам» можно посмотреть в аккаунте группы компаний «Территория жизни» в социальной сети «ВКонтакте».

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