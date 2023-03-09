В Пензе по всему городу начались подтопления

09.03.2023 | 18:51

Лужи волнуются раз, лужи волнуются два - Пенза погружается в водную пучину. Мартовский дождь и плюсовая температура воздуха ухудшили ситуацию в городе. Улицы, особенно там, где нет ливневой канализации, затапливает.

На дороге на улице Чаадаева две полосы движения превратились в реку. Осушить проезжую часть здесь возможно только с привлечением ассенизаторской техники.

«Три с половиной куба. Сейчас подтопления происходят по всему городу, особенно, по большей части, где у нас отсутствуют ливне-приемочные решетки. Мы выезжаем и начинаем деятельность по откачке воды. По заводским нормам максимум три минуты дается на бочку», - сообщил водитель МБУ «Пензавтодор» Рамис Бибяков.

Гидродинамическая машина используется для промывания улично-дорожной канализации и откачивания воды. Последним и занимаются на Шуисте.

«Ведутся работы по прочистке сетей ливневой канализации, по ремонту люков колодцев, очистка водопропускных труб, кюветов для прохождения воды. Протяженность сетей ливневой канализации в городе, по-моему, больше 198 километров», - отметил заместитель начальника Управления ЖКХ г. Пензы Михаил Парастаев.

В городе принимают противопаводковые меры, а жители тем временем раскрывают зонты и задумываются о замене обуви - с зимней на резиновую.