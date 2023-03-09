Пензенцев призывают сообщить в полицию о торговле наркотиками

09.03.2023 | 16:17

В Пензе стартует первый этап традиционной антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». Он пройдет с 13 по 24 марта.

Каждый горожанин может помочь полиции в борьбе с распространением наркотиков, рассказав по телефону горячей линии 59-10-10 об известных ему фактах. Звонки принимаются круглосуточно.

В администрации Пензы также указали номера, по которым можно получить консультативную помощь по вопросам социальной реабилитации наркозависимых и прохождения социальной реабилитации:

- 20-20-10, добавочный 1806 (Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области);

- 8-906-395-92-94 (кабинет социальной помощи наркозависимым).