Больше четверти пензенских женщин ничего не получили на 8 Марта

09.03.2023 | 10:13

Многие пензенские женщины получили на 8 Марта «ничего». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеграм-каналом PenzaInform. 28% пензячек указали, что не получили подарков.

Всего в опросе на 10:00 четверга, 9 марта, приняли участие 2 512 человек. Но из них 637 - это мужчины, которым было интересно узнать результаты.

Из оставшихся 1 875 женщин 34% указали, что им подарили цветы и сладости. А вот второй по популярности ответ на вопрос «Что подарили вам мужчины на 8 Марта?» как раз «Ничего».

13% пензячек получили в подарок деньги. 11% указали, что им досталась вещь, о которой они мечтали, и 11% - что их окружили любовью, заботой и вниманием.

3% женщин стали обладательницами новых украшений.

Ранее пензенские мужчины, отвечая на вопрос, сколько они собираются потратить, в большинстве своем (32%) выбрали вариант «До 3 000 рублей». На втором по популярности месте оказался ответ «Не планирую никого поздравлять» (23%).