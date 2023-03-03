Пензенские мужчины не планируют много тратить на 8 Марта

03.03.2023 | 10:13

Большинство пензенских мужчин не планируют тратить крупные суммы на поздравление женщин с 8 Марта. Об этом говорят результаты опроса в телеграм-канале PenzaInform, участие в котором на 10:00 пятницы, 3 марта, приняли 1 460 человек.

Мужчинам для ответа на вопрос, сколько они собираются потратить, предлагались пять вариантов. Большинство (32%) выбрали «До 3 000 рублей». На втором по популярности месте оказался ответ «Не планирую никого поздравлять» (23%).

19% также не собираются тратиться, но по другой причине: они подарят женщинам заботу и внимание.

До 10 000 рублей планируют израсходовать 14% проголосовавших, более 10 000 - 12%.

«Любовь деньгами мерить - это придумали для человека-потребителя», «Мужчины! Не ждите праздников, любите, цените, удивляйте и одаривайте вниманием женщин каждый день! Даже помочь по домашним делам - это не подкаблучник, а заботливый муж. И, поверьте, дорогие мужчины, женщины не останутся в долгу», - написали пензенцы.

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