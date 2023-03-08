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Общество

Вадим Супиков поздравил пензенских женщин с их праздником

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Председатель Законодательного собрания Вадим Супиков от имени всех депутатов поздравил жительниц Пензенской области с Международным женским днем.

«Первый весенний праздник наполнен теплом, радостью и искренней признательностью самым близким - нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, коллегам. Вы дарите жизнь, воспитываете детей, храните домашний очаг, вселяете в нас, мужчин, уверенность, вдохновляете на благородные поступки и масштабные преобразования.

Ваш талант и трудолюбие, душевная щедрость и самоотверженность, ответственность и терпение - залог эффективной работы таких важнейших отраслей, как образование, здравоохранение, соцзащита, где большинство сотрудников - представительницы прекрасного пола.

В то же время вы успешно руководите крупными предприятиями, делаете карьеру в политике, эффективно решаете самые сложные задачи на государственных постах», - отметил Вадим Супиков.

Отдельную благодарность он выразил женщинам, чьи родные принимают участие в СВО, - за преданность, любовь и поддержку.

В заключение председатель Законодательного собрания пожелал всем пензячкам и их семьям крепкого здоровья, счастья, мира и добра. «Пусть в этот праздничный день на смену повседневным заботам придут цветы и комплименты, исполнятся все ваши мечты», - добавил он.

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Источник — фото zspo.ru
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