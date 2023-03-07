В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта

07.03.2023 | 08:48

В преддверии Международного женского дня специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали, как правильно выбрать цветы в подарок.

Лучше всего, если цветы будут полураскрыты. Полностью раскрытые бутоны, безусловно, красивы, но срок жизни цветов будет значительно короче.

Следует обратить внимание на стебель: он не должен быть слишком сухим. Явным признаком свежести при покупке цветов является наличие так называемой рубашки или рубашечного листа.

«Это нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Нередко продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид», - уточнили в ведомстве.

Один из важных признаков свежести - эластичность лепестков.

«Если осторожно отогнуть лепесток свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму. У растений не первой свежести лепестки выглядят слабыми, вялыми, иногда - слегка подсохшими. Они с трудом возвращаются на место и нередко осыпаются при прикосновении», - разъяснили эксперты.

Также показателем свежести является отсутствие искусственных украшений букета. Живые цветы красивы сами по себе, их, как правило, не украшают без просьбы покупателя. Оборка из яркой фольги вокруг бутона или другие дополнения могут свидетельствовать о попытке отвлечь внимание от свежести букета.

Лучший способ сохранить живые цветы - не оставлять их надолго без воды. Если букет куплен в холодную погоду, то по дороге его нужно надежно укрыть, а на месте на несколько минут оставить в прохладном помещении.

Перед тем как поставить цветы в вазу, следует обработать стебли: мягкие - срезать наискосок, жесткие - обломать или обрезать, а концы расщепить ножом. Также рекомендуется удалить нижние листья, так как под водой они начинают гнить.

«Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи - отличный способ превратить любой букет в «долгожителя». А щепотка сахара поможет дольше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик», - рекомендуют специалисты.