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Общество

Добровольцам выдадут удостоверения, подтверждающие право на льготы

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Добровольцы, участвовавшие в СВО на Украине, получат удостоверения ветерана боевых действий.

Правила выдачи документа утверждены постановлением Правительства РФ.

«Удостоверение будет служить подтверждением статуса ветеранов боевых действий и права на полагающиеся по закону льготы», - отмечается на сайте кабмина.

Выдачу документов возложили на региональные военкоматы. Для получения гражданин должен подать заявление и подтверждающие участие в добровольческом формировании документы. Если они утеряны, их восстановлением займутся сотрудники военного комиссариата.

Необходимо отметить, что ветеранам боевых действий положены льготы, установленные на федеральном уровне, в том числе по уплате налога на имущество, оплате ЖКУ.

Кроме того, им положена ежемесячная денежная выплата.

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