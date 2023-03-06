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Общество

Район Терновского моста включили в перспективный план развития

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Пензенские чиновники поделились планами по развитию территории в районе Терновского моста. С обращением по этой теме во «ВКонтакте» к губернатору обратилась пользовательница Мария Е.

«Да прогуляйтесь по району Терновского моста. Здесь все как было 60 лет назад. Вообще не поменялось ничего. И, видимо, не поменяется... Только когда эти сараи падать сами начнут. Мы живем в истории, только с плохим концом», - пожаловалась женщина.

Представитель регионального правительства пояснил, что в данном микрорайоне признаны аварийными дома на улицах Галетной, 34, 36а, 38; Осоавиахимовской, 14, 23, 27, 12а, 12; Пограничной, 32, 35, 36, 37, 39; в Пограничном проезде, 13, 7, 9, 19.

Те из них, что были признаны аварийными до 1 января 2017 года, включены в программу переселения граждан из аварийного жилья, остальные будут расселены после завершения действующей программы.

«В рамках комплексного развития территории в Пензенской области на 2023-2025 годы рассматриваются 9 перспективных площадок, в том числе территории в районе Терновского моста (ул. Галетная, ул. Осоавиахимовская).

В настоящее время проводится анализ вышеуказанных территорий. В границы комплексного развития могут быть включены территории, где расположены аварийные многоквартирные дома, многоквартирные и индивидуальные жилые дома, соответствующие критериям, установленным постановлением Правительства Пензенской области», - говорится в ответе.

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