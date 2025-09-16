История Пензы: Крупное село стало одним из городских микрорайонов

16.09.2025 | 07:35

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Сейчас трудно представить наш город без Терновки. Но между тем этот район вошел в состав Пензы только несколько десятков лет назад. До того здесь находилось крупное село.

Впервые район упоминается в исторических хрониках 1694 года. Терновка была основана как вотчина Высокопетровского монастыря и первоначально принадлежала священнослужителям.

Местные жители нередко жаловали им свои земли. Так, в Российском государственном архиве сохранилось заявление солдата Выборгского полка Давида Лачинова, который просил передать его надел в пользу монастыря. Это дает основание предполагать, что уже к началу XVIII века округа была заселена разными податными категориями.

Церковь сильно повлияла на официальное название района. Бытует мнение: якобы здесь в изобилии рос колючий кустарник - терновник, от него округа и получила необычный топоним. Однако терн - это прежде всего религиозный атрибут. Как известно, венок из него был возложен на голову Иисуса Христа. Поэтому краеведы не исключают, что название пошло отсюда.

В середине XIX века в Терновке проживало всего около 1 800 жителей. Но уже через 100 лет их стало 11 000. Во многом это произошло из-за того, что территория превратилась в один из промышленных районов рядом с городом.