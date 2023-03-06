Сетевое издание|18+|Понедельник|6 мар 2023|14:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Прокуроры решили проверить пензенские школы и детские сады

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


После обильных снегопадов в Пензенской области в минувшие выходные, 4 и 5 марта, прокуратура проверит, насколько своевременно чистят от снега и наледи территории школ и детских садов.

Сотрудники надзорного органа проконтролируют состояние крыш и козырьков зданий образовательных учреждений, подъездных путей, тротуаров и прилегающих участков в целом.

Заодно прокуроры убедятся, что в помещениях соблюдается температурный режим.

Проверки проводятся с целью оценить, безопасны ли условия для детей во время образовательного процесса. «При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования», - предупредили в областной прокуратуре.

Погодные условия в последнюю неделю в Пензе были такими, что снова увеличилось количество людей, получивших травмы на улице. За период с 27 февраля по 5 марта в травмпункт на Пионерской за помощью обратились 379 человек, в приемник больницы № 6 - еще 77 (21 пензенца госпитализировали). Черепно-мозговые травмы получили 26 человек, сообщается на странице больницы № 6 в соцсети «ВКонтакте».

«Повреждения лодыжек, проксимального отдела бедра, травмы дистального отдела костей предплечья - наиболее часто встречающиеся при гололеде и при падениях», - рассказал завотделением травматологии № 2 городской больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте