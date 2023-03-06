Прокуроры решили проверить пензенские школы и детские сады

06.03.2023 | 12:27

После обильных снегопадов в Пензенской области в минувшие выходные, 4 и 5 марта, прокуратура проверит, насколько своевременно чистят от снега и наледи территории школ и детских садов.

Сотрудники надзорного органа проконтролируют состояние крыш и козырьков зданий образовательных учреждений, подъездных путей, тротуаров и прилегающих участков в целом.

Заодно прокуроры убедятся, что в помещениях соблюдается температурный режим.

Проверки проводятся с целью оценить, безопасны ли условия для детей во время образовательного процесса. «При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры реагирования», - предупредили в областной прокуратуре.

Погодные условия в последнюю неделю в Пензе были такими, что снова увеличилось количество людей, получивших травмы на улице. За период с 27 февраля по 5 марта в травмпункт на Пионерской за помощью обратились 379 человек, в приемник больницы № 6 - еще 77 (21 пензенца госпитализировали). Черепно-мозговые травмы получили 26 человек, сообщается на странице больницы № 6 в соцсети «ВКонтакте».

«Повреждения лодыжек, проксимального отдела бедра, травмы дистального отдела костей предплечья - наиболее часто встречающиеся при гололеде и при падениях», - рассказал завотделением травматологии № 2 городской больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.