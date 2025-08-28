Появились подробности нападения на главу Каменского района

28.08.2025 | 07:58

В правительстве Пензенской области прокомментировали нападение на главу Каменского района Александра Помогайбо, которое произошло в среду, 27 августа.

Сообщается, что 41-летний местный житель, переехавший в регион из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, набросился на чиновника во время объезда Каменки.

«Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени. Хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции», - говорится в посте в телеграм-канале регионального правительства.

Ранее стало известно, что при нападении мужчина использовал металлическую трубу. Якобы он не стерпел оскорблений в свой адрес.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы. Сейчас он проходит лечение в медучреждении в Пензе.

Напавшего гражданина задержали. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).