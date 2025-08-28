Сетевое издание|18+|Четверг|28 авг 2025|08:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |

Происшествия

Появились подробности нападения на главу Каменского района

Печать
Telegram

В правительстве Пензенской области прокомментировали нападение на главу Каменского района Александра Помогайбо, которое произошло в среду, 27 августа.

Сообщается, что 41-летний местный житель, переехавший в регион из среднеазиатской республики и получивший российское гражданство, набросился на чиновника во время объезда Каменки.

«Предварительно, причиной нападения стало ярое нежелание гражданина соблюдать правила городского благоустройства, чего Александр Помогайбо пытался добиться от него в течение долгого времени. Хозяину участка неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений на прилегающей к его домовладению территории и выносились предупреждения сотрудниками полиции», - говорится в посте в телеграм-канале регионального правительства.

Ранее стало известно, что при нападении мужчина использовал металлическую трубу. Якобы он не стерпел оскорблений в свой адрес.

У Помогайбо диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом лопатки, многочисленные ушибы. Сейчас он проходит лечение в медучреждении в Пензе.

Напавшего гражданина задержали. Следователи начали проверку по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте