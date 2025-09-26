В Засечном выпал из окна 36-летний мужчина

26.09.2025 | 17:21

Утром в пятницу, 26 сентября, в Засечном из окна дома на Радужной, 12, выпал мужчина.

По словам очевидцев, это случилось около 5:30. Мужчина получил травмы, но остался жив.

Инцидент прокомментировали в УМВД России по Пензенской области. В ведомстве подтвердили, что пострадавший, 36-летний местный житель, госпитализирован.

23 сентября из окна дома № 11 на Тамбовской выпал 17-летний юноша. Скорая помощь прибыла быстро, но пензенец от полученных травм скончался на месте.

Проверки по факту случившегося проводят следственный комитет и прокуратура.