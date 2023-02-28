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Общество

В Пензе перечислили самые частые травмы при падении на льду

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Аттракцион, покупать билеты на который нет необходимости - все бесплатно. Правда, перед тем, как человек примет в нем участие, конферансье не объявит, что номер опасен для жизни, а фактически все так и есть. Например, на улице Одесской.

«Шла вроде бы нормально, я потихоньку хожу всегда, но упала, потому что не посыпают, наверное. Больно, голова кружится сильно, я пойду домой», - рассказала жительница Пензы Надежда Михайловна.

Во время интервью в объектив видеокамеры 11 канала попал момент падения еще одного пешехода. Пожилой мужчина поскользнулся по дороге в магазин.

«Никто не чистит, все частное, частникам всем все равно», - пожаловался житель Пензы Юрий.

По льду передвигаться можно разве что с использованием специальных приспособлений для сцепки обуви со скользкой поверхностью. В противном случае, даже если очень осторожно ступать по тротуару, не исключена возможность фиаско.

«Вот снег был - они сыпали, а сегодня - нигде. Это дело?» - возмутилась жительница Пензы Валентина Гуляева.

Медики тем временем ведут свою статистику. Около 80% обращений в травматологические пункты - увечья, полученные людьми на улицах.

«Повреждения лодыжек, проксимального отдела бедра, травмы дистального отдела костей предплечья - наиболее часто встречающиеся при гололеде и при падениях», - сообщил заведующий отделением травматологии № 2 городской больницы им. Г. А. Захарьина Михаил Щербаков.

Накануне с подобными проблемами в больницу было доставлено более 30 пациентов, 13 из них госпитализировали.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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