Пензенцы сообщили о женщине, которую придавило дерево

23.08.2025 | 17:29

В субботу, 23 августа, в Пензе на улице Герцена случилось ЧП. О нем в Сети сообщили очевидцы.

По их словам, у дома № 44 упало дерево и придавило пожилую женщину. К пенсионерке вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавшей информации нет.

В областном центре 23-го числа прошла гроза. Сильный ветер повалил несколько деревьев.

Синоптики предупредили, что в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с. Вероятен град. Непогода сохранится и в первой половине ночи. Пензенцев призвали быть внимательными и осторожными.

25 ноября минувшего года на Олимпийской аллее на 41-летнего мужчину, совершавшего пробежку, упало дерево. Горожанина доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.