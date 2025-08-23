Происшествия

Пензенцы сообщили о женщине, которую придавило дерево

Печать
Telegram

В субботу, 23 августа, в Пензе на улице Герцена случилось ЧП. О нем в Сети сообщили очевидцы.

По их словам, у дома № 44 упало дерево и придавило пожилую женщину. К пенсионерке вызвали скорую помощь. О состоянии пострадавшей информации нет.

В областном центре 23-го числа прошла гроза. Сильный ветер повалил несколько деревьев.

Синоптики предупредили, что в ближайшие 1-3 часа в регионе ожидается усиление южного ветра до 15-20 м/с. Вероятен град. Непогода сохранится и в первой половине ночи. Пензенцев призвали быть внимательными и осторожными.

25 ноября минувшего года на Олимпийской аллее на 41-летнего мужчину, совершавшего пробежку, упало дерево. Горожанина доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Пенза Новости»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте