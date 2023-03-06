Пензенцам объяснили отсутствие социального туризма в регионе

06.03.2023 | 14:20

В Пензенской области социального туризма нет даже в планах. Об этом стало известно из диалога пользователей и представителей власти на странице губернатора во «ВКонтакте».

Подписчики главы региона, обсуждая историю улицы Володарского, предложили привести ее в порядок за счет инвесторов, которые получали бы часть прибыль от организации социального туризма.

Представитель регионального правительства пояснил, что социальный - это любой вид туризма (познавательный, курортный, экологический, сельский и т. д.), расходы на который полностью или частично оплачиваются туристу из финансовых источников, предназначенных на социальные нужды.

Особо подчеркивается, что это новый вид, только развивающийся.

«В настоящее время в нашем регионе нет соответствующей программы реализации за счет бюджетных средств», - говорится в ответе.