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Общество

График движения пригородных поездов изменится из-за 8 Марта

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В график движения пригородных поездов по Пензенской области вносятся изменения в связи с Международным женским днем. Из-за праздника рабочая неделя будет короткой.

В этом году 8 Марта выпало на среду. Поэтому перенос выходных не предусматривался, на празднование отводится всего один день. Вторник, 7 марта, предпраздничный, а значит, сокращенный - пензенцы отработают на час меньше, чем обычно.

Изменения в расписании поездов будут следующими: 7 марта они станут ходить по графику пятницы; 8 марта - воскресенья, 9 марта - понедельника.

7 и 8 марта назначается поезд № 7232 Пенза-I (18:45) - Кузнецк (20:25); 8 и 9 марта - № 7233 Кузнецк (6:40) - Пенза-I (8:20).

7-9 марта назначаются поезда № 7245 Пенза-I (9:12) - Башмаково (12:24), № 7240 Башмаково (14:39) - Пенза-I (17:47).

В эти же дни, 7-9-го числа, выводятся из графика пригородные поезда № 7241 Пенза-I (9:12) - Белинская (10:51) и № 7242 Белинская (16:10) - Пенза-I (17:47), сообщили в АО «Башкортостанская пригородная пассажирская компания».

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