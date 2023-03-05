Жители Пензенской области могут столкнуться с нехваткой смартфонов

05.03.2023 | 13:07

Параллельный импорт в Россию смартфонов среднего и премиум-класса столкнулся с трудностями. Иностранные посредники отказываются от поставок после введения санкций США, запрещающих ввоз в РФ устройств дороже 300 долларов.

Ограничения могут коснуться телефонов, выпущенных в третьих странах на основе американских технологий и патентов. Из-за этого некоторые модели либо исчезнут с прилавков магазинов, либо существенно подорожают.

Как сообщают «Известия», в Минпромторге ожидают, что новые ограничительные меры способны оказать краткосрочный эффект на рынок смартфонов, пока перестраиваются логистические цепочки.

«Санкции, которые Минторг США объявил 24 февраля, касаются более чем 270 кодов товарной номенклатуры. Помимо смартфонов, они запрещают поставки в РФ кондиционеров, вентиляторов и холодильников, оптовая цена которых в Штатах превышает $750, принтеров дороже $300, пылесосов дороже $100, посудомоечных машин, мелкой бытовой техники и многого другого», - предупреждает издание.

Специалисты считают, что запрет на ввоз способен удлинить посреднические цепочки, что в итоге приведет к росту стоимости товара. Также они предостерегают от излишнего оптимизма, ведь, вероятно, многие посредники не захотят рисковать, продолжая сотрудничество.

«В цифровом мире не представляет проблем отследить весь путь смартфона от завода-изготовителя до конечного пользователя в стране, где он будет активирован. Определить цепочку поставок не проблема для властей США. Естественно, выявить и наказать всех перекупщиков они не в силах, но играть в такую «русскую рулетку» захотят далеко не все посредники», - объяснил «Известиям» источник на рынке потребительской электроники.