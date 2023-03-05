Строительства школы на Западной Поляне нет в генеральном плане

05.03.2023 | 14:23

Генеральный план Пензы, отражающий развитие территорий города, не предусматривает строительства школы в микрорайоне Западная Поляна. Документ отредактирован в декабре 2021 и рассчитан до 2026 года.

Между тем местные жители утверждают: район растет, школа необходима, окрестные учреждения переполнены.

«Высоток понастроили и строят еще. На высотки места нашли и на школу тем более найдут. Не благодарите, подскажу: там, где конечная маршруток (справа, если ехать с Мира к дублеру), полно места», - высказался горожанин в письме в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ».

Заместитель мэра по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев ответил, что пока речь о строительстве не идет.

«Согласно планировочным решениям Генерального плана города Пензы в районе Западной Поляны не планируется размещение образовательной организации. Документацией по планировке территории, утвержденной в границах испрашиваемой территории, место размещения общеобразовательной организации также не определено», - сообщил он.

Щигорев отметил, что в городе утверждены местные нормативы градостроительного проектирования, которые определяют максимально допустимый уровень территориальной доступности различных учреждений, в том числе школ.

«Для данной территории отвечают максимально допустимому уровню территориальной доступности следующие объекты: Губернский лицей, гимназия № 53, школа № 30, лицей № 55», - перечислил чиновник.