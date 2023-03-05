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Общество

Пензенцы смогут получать перерасчет за одну коммунальную услугу

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Жители Пензенской области, как и остальные россияне, с 1 марта смогут потребовать перерасчета за вывоз ТКО.

Деньги вернут, в случае если человек был в отъезде более пяти дней подряд и не пользовался этой коммунальной услугой.

Соответствующее постановление Правительства РФ было подписано еще в ноябре прошлого года. Теперь оно вступило в силу.

Чтобы размер платы пересмотрели, жильцу надо написать заявление в управляющую компанию, приложить к нему подтверждающие отсутствие документы (железнодорожные или авиабилеты, путевку).

Перерасчет сделают и для тех домов, где тариф на вывоз ТКО рассчитывают исходя из количества прописанных, и для тех, где учитывают площадь жилых помещений.

Стоимость вывоза мусора повысилась с 1 декабря 2022-го, как и другие коммунальные услуги. В Пензенской области тарифы поднялись на 11-12%. За февраль за коммунальные услуги жители региона заплатили 2,3 млрд рублей.

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