Пензенцы за месяц потратили на коммунальные услуги 2,3 млрд рублей

03.03.2023 | 17:02

Объем платных услуг, оказанных жителям Пензенской области за месяц, составил 6 млрд 433,4 млн рублей. Речь идет о январе, и это 104,8% к уровню января 2022 года (в сопоставимых ценах).

«Наибольший объем потребления платных услуг приходится на коммунальные – их доля в общем объеме составила 36,3% (2 млрд 335,1 млн рублей)», - сообщила начальник отдела статистики рыночных услуг Наталья Мамонова.

Также большую долю в расходах заняли телекоммуникационные услуги - 934,5 млн рублей (14,5%).

Бытовых услуг за месяц было оказано на 653,6 млн рублей (10,2%), наиболее востребованными стали техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, а также ремонт и строительство жилья и других зданий.

На транспортные услуги пензенцы потратили 520,3 млн (8,1%).

«Каждому жителю региона в январе 2023 года было оказано платных услуг на 5 161,7 рубля», - добавила Наталья Мамонова.