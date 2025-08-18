Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|13:15
Криминал

В Пензе у женщины украли 3 000 долларов США

В Пензе 34-летняя горожанка лишилась 3 000 долларов США, которые хотела одолжить знакомому. Их украл один из друзей мужчины, приехавших с ним за деньгами.

Женщина вынесла валюту на улицу, чтобы передать попросившему о займе человеку, но во время встречи отвлеклась на своего ребенка и зашла в дом, оставив доллары на крыльце.

В Пензе у женщины украли 3 000 долларов США

Злоумышленник воспользовался ситуацией, он забрал всю сумму, спрятав в кармане брюк, а затем сказал приятелям, что очень торопится. Друзья не дождались возвращения хозяйки и уехали.

Увидев, что денег нет, пензячка обратилась в полицию. Сотрудники нашли и задержали подозреваемого - ранее судимого 54-летнего горожанина. Он не стал отрицать вину и рассказал, что уже потратил все на личные нужды.

В Пензе у женщины украли 3 000 долларов США

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщили в областном УМВД РФ.

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
