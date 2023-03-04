В Пензенской области запретили размещать отходы на свалке

04.03.2023 | 14:27

Стихийную свалку в Спасске включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Об этом шла речь на выездном совещании в Спасском районе, которое провели сотрудники регионального минлесхоза и Управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям.

Участники встречи отметили, что в 2023 году по согласованию с Минприроды России должна быть разработана проектная документация ликвидации свалки. Средства планируется направить по статье целевого использования экологических платежей.

С 2025 года планируется начать рекультивацию земельного участка, на котором расположилось несанкционированное место размещения мусора.

«Администрации Спасского района даны рекомендации по соблюдению запрета на дальнейшее размещение отходов на свалке», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.