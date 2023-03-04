Бывший кинотеатр «Москва» в Пензе хотят продать за 31,8 млн рублей

04.03.2023 | 10:38

Бывший кинотеатр «Москва» в Пензе, находящееся в собственности Пензенской области, выставят на торги. Соответствующее распоряжение размещено на портале регионального правительства.

«Приватизировать путем продажи на открытом аукционе нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Гладкова/ул. Володарского, д. 1/68, площадью 798,3 кв. м», - говорится в документе.

Первоначальная цена установлена в размере 31 млн 776 тыс. рублей.

Заниматься продажей здания будет Министерство государственного имущества Пензенской области.

Ранее помещение кинотеатра находилось в собственности частного лица, затем стало заброшенным. В итоге его вернули области. В планах значились реконструкция и передача «Театру Доктора Дапертутто», однако все сошло на нет.

В 2019-м из регионального бюджета выделили средства на разработку проектно-сметной документации, закончить хотели до конца года. От идеи отдать помещения театру отказались, решив открыть в здании «Музей уходящей эпохи». Экспозиция так и не появилась.