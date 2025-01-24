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История

История Пензы: Пензячки рыдали во время просмотра фильма о Разине

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Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

Во времена Российской империи в Пензе было больше кинотеатров, чем сегодня. Правда, посмотреть фильм с комфортом удавалось только в единицах из них. Особенно горожане любили кинотеатр «Модерн» на Московской, 44. Само здание до наших дней не сохранилось.

Основателем заведения был самарский крестьянин с необычными именем и фамилией Мордко Круг. На свой страх и риск он купил технику, бросил прежнюю жизнь землепашца и стал работать как кинопрокатчик.

31 января 1908 года состоялся первый сеанс. За сутки до этого газета «Сура» опубликовала большую заметку: «В роскошном и удобном зале театра будут показаны новейшие эффектные движущиеся картины на особо усовершенствованном аппарате, не утомляющем зрение. При заведении имеются удобный зрительный зал, фойе и фруктовый буфет. Вешалка и программка - бесплатно».

В «Модерне» крутили популярные отечественные и зарубежные картины. Большим успехом пользовалась лента «Стенька Разин». Женщины рыдали на эпизоде, когда охмелевший атаман бросает в море персидскую княжну.

Помимо драматических картин, в кинотеатре показывали и комедии, фильмы приключенческого жанра, простую кинохронику. В те времена синематограф являлся для людей таким чудом, что зрители охотно приходили посмотреть, к примеру, на простые виды Парижа или Нью-Йорка.

Владелец кинотеатра уделял много внимания интерьеру. Так, потолок кинотеатра был раскрашен в виде ночного неба со светящейся Луной.

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