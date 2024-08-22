Пензенцам бесплатно покажут несколько фильмов

22.08.2024 | 11:56

24 августа, в День российского кино, жители Пензы и области смогут бесплатно посмотреть три фильма.

Вниманию зрителей будут представлены кинокартины «Воздух» (18+), «По щучьему велению» (6+) и «Сто лет тому вперед» (12+).

Сеансы состоятся на нескольких площадках.

Библиотека им. М. Ю. Лермонтова: 16:00 - «По щучьему велению»; 18:10 - «Сто лет тому вперед»; 21:00 - «Воздух». Для посещения нужно пройти онлайн-регистрацию.

Кинотеатр «Современник»: 15:30 - «По щучьему велению»; 17:50 - «Сто лет тому вперед»; 20:40 - «Воздух». Бесплатные билеты можно получить в кассе, не более 6 в одни руки, сообщили в Туристско-информационном центре Пензенской области.

Дом офицеров: 15:00 - «По щучьему велению»; 18:00 - «Сто лет тому вперед»; 21:00 - «Воздух». Билеты так же ждут пензенцев в кассе.

В следующих местах вход свободный, это:

- Центр русской хоровой и вокальной культуры: 14:00 - «Воздух»; 16:00 - «По щучьему велению»; 18:00 - «Сто лет тому вперед»;

- ККЗ «Пенза»: 16:00 - «По щучьему велению»; 19:00 - «Воздух»; 22:30 - «Сто лет тому вперед»;

- Центр культуры и досуга: 14:00 - «Воздух»; 17:00 - «По щучьему велению»; 19:00 - «Сто лет тому вперед»;

- структурное подразделение «Маяковский»: 16:00 - «Воздух»; 19:00 - «По щучьему велению»; 21:00 - «Сто лет тому вперед»;

- ДК «Заря»: 14:00 - «Воздух»; 17:00 - «По щучьему велению»; 19:00 - «Сто лет тому вперед».