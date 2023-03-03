Школьникам хотят запретить фото- и видеосъемку во время занятий

03.03.2023 | 14:28

В профильном комитете Госдумы по просвещению разрабатывается законопроект о запрете школьникам вести на уроках фото- и видеосъемку.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Ольгу Казакову.

По словам Казаковой, сами педагоги «говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео- и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением», - заявила она на заседании комитета в пятницу, 3 марта.

Согласно тексту документа, предлагается сделать фото- и видеосъемку возможной с разрешения администрации или директора школы, например в образовательных целях.

В августе 2022 года на общероссийском родительском собрании глава Минпросвещения России Сергей Кравцов объявил, что во всех школах с начала учебного года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Это новшество министр объяснил новым санитарными правилами, введенным для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий.

Министр образования Пензенской области Алексей Комаров прокомментировал это решение: «Гаджеты и телефоны - в свободное время, главное - чтобы это не влияло на образовательный процесс. На уроках пользоваться телефонами ни учителям, ни ученикам не стоит».

Тем не менее многие школьники продолжают пользоваться телефонами во время учебного процесса, в том числе функциями фото- и видеосъемки.

Так, в сентябре прошлого года один из учеников зафиксировал, как учительница влажной салфеткой стерла с лица его одноклассницы макияж. История получила громкую огласку, мать школьницы обвинила педагога в издевательстве. Учительнице объявили выговор.