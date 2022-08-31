В стране и мире

В школах России запретили использовать мобильные телефоны на уроках

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Во всех российских школах с этого года запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, его трансляция ведется на странице ведомства во «ВКонтакте».

По его словам, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, объяснил министр, подчеркнув, что с родителями учащиеся смогут связаться во время перемены.

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка — этого нет», — сказал Кравцов.

Ранее бывший министр культуры Владимир Мединский предложил в порядке эксперимента запретить школьникам использовать смартфоны во время занятий. «Давайте вот эти смартфоны на уроках уберем — в шкафчики какие-нибудь. Зашел ученик в школу, в "локере" оставил [смартфон], родители спокойны», — сказал Мединский.

В апреле Кравцов сообщал, что Минпросвещения разработало рекомендации по организации образовательного процесса, в которых посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу или классом.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 
Гость||

чудеса на виражах

Гость||

Поздно запретили, все эти годы почему не запрещали? Дети на уроках в телефонах сидели. 5630

Гость||

penzainform.ru писал(a):

посоветовало ученикам сдавать телефоны перед входом в школу
Это куда? Охраннику?


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте