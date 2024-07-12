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Криминал

Кузнечанин пришел к супруге с букетом и едва не расстался с жизнью

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54-летний житель Кузнецкого района обратился в полицию с заявлением о том, что жена угрожала ему убийством.

Выяснилось, что у кузнечанки был день рождения. Муж решил порадовать любимую букетом, пришел домой с цветами и оказался очень разочарован.

Именинница не прибралась к празднику и не накрыла на стол - вместо этого встретила мужа нетрезвой. Разразился скандал. Разъяренная женщина схватила нож и стала угрожать супругу убить его.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Теперь женщине грозит срок до 2 лет.

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