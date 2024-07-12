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Криминал

Житель Наровчата не смог поймать попутку и угнал машину

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В Наровчате осудили молодого местного жителя, который угнал машину, чтобы доехать до соседнего города.

Преступление было совершено 26 марта этого года. Пьяный мужчина, которому срочно нужно было в Нижний Ломов, пытался поймать попутку, но никто не останавливался. Тогда он пошел пешком, рассчитывая, что кто-нибудь все же притормозит и подвезет его.

Вдруг на глаза ему попался стоящий на дороге УАЗ. Машина была пуста и не заперта, в замке зажигания торчал ключ. Недолго думая, наровчатец сел за руль и отправился по делам.

Однако путешествие окончилось до того, как угонщик прибыл в пункт назначения: около села Большой Колояр его остановили сотрудники полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Его приговорили к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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