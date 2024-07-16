На предложение отца жить отдельно пензенец ответил ударами доски

16.07.2024 | 08:13

76-летний житель Пензы был вынужден обратиться в полицию после того, как на него поднял руку родной сын.

Выяснилось, что 47-летний мужчина живет с отцом и матерью. В тот день он распивал спиртное прямо на глазах у пожилых родителей.

Отец высказал мысль, что взрослому сыну пора поселиться отдельно, так как его поведение не устраивает их с матерью.

Однако такое предложение привело пьяного мужчину в ярость. Он схватил разделочную доску и несколько раз ударил родителя по голове. После этого пенсионер написал на сына заявление в правоохранительные органы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.