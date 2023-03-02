TikTok введет временное ограничение для подростков

02.03.2023 | 12:33

Китайский видеосервис TikTok установит временное ограничение для подростков. Об этом сообщается на сайте компании.

В ближайшие недели на каждом аккаунте, принадлежащем пользователю младше 18 лет, автоматически будет установлено ограничение в 60 минут в день. Когда час истечет, подростку предложат ввести пароль, чтобы продолжить пользоваться соцсетью.

Нововведение не помешает детям и дальше сидеть в TikTok, но им потребуется «принять активное решение» продолжать просмотр.

Ограничение вводится после консультаций с экспертами, чтобы TikTok стал безопасен для пользователей. Дети проводят слишком много времени в приложении китайского видеосервиса.

В начале марта 2022 года TikTok сообщил о приостановке работы в России. Соцсеть не закрылась полностью: можно смотреть старые видео, комментировать их. Но россияне лишились возможности загружать новый контент, вести прямые трансляции и смотреть ролики пользователей из других стран.

Причина такого решения китайского видеосервиса - поправки к законодательству, которые были приняты в начале марта и ввели уголовную и административную ответственность за фейки о Вооруженных Силах России.

О возвращении TikTok речи не идет.