В Пензе школьников научили баррикадироваться в классе

01.03.2023 | 12:10

В школах Пензы в среду, 1 марта, проводится учебная тревога, во время которой учителя и дети отрабатывают действия в случае возникновения экстренной ситуации.

Мероприятия проходят по-разному. Так, в лицее № 55 была запланирована учебная эвакуация. Родителей младшеклассников предупредили о ней накануне, дети взяли в кабинеты верхнюю одежду.

В лицее № 2 (второй корпус) тревогу проработали иначе. Судя по видео, появившемуся в Telegram, детей учили баррикадироваться в классе.

1 марта в Пензе должна была состояться комплексная проверка готовности систем оповещения с запуском сирен, замещением эфира российских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов. Однако вечером 28 февраля ее отменили и перенесли на более поздний срок.

«Интерфакс» со ссылкой на МЧС РФ сообщил, что причина отмены - атаки хакеров на инфраструктуру связи по всей стране. Издание уточнило, что перенос состоялся во всех регионах, где было запланировано мероприятие, в том числе в Пензенской, Томской, Астраханской, Брянской, Ростовской областях.