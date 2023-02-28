Пензенцам назвали точное время проверки систем оповещения

28.02.2023 | 10:15

Жителям Пензенской области напомнили о комплексной проверке систем оповещения населения о ЧС, которую проведут в среду, 1 марта.

«В период с 10:40 до 10:43 будут включены электросирены, в период с 10:43 до 10:44 будет осуществлено прерывание телевизионной и радиотрансляций для доведения проверочного сигнала оповещения», - предупредило региональное министерство внутренней и информационной политики.

Людей попросили сохранять спокойствие.

По всей видимости, точное время потребовалось указать, чтобы граждане не приняли сигнал за фейковый.

22 февраля в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны, в том числе в Пензенской области, в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщило, что это фейк.