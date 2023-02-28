Пензенцам назвали точное время проверки систем оповещения

Жителям Пензенской области напомнили о комплексной проверке систем оповещения населения о ЧС, которую проведут в среду, 1 марта.
«В период с 10:40 до 10:43 будут включены электросирены, в период с 10:43 до 10:44 будет осуществлено прерывание телевизионной и радиотрансляций для доведения проверочного сигнала оповещения», - предупредило региональное министерство внутренней и информационной политики.
Людей попросили сохранять спокойствие.
По всей видимости, точное время потребовалось указать, чтобы граждане не приняли сигнал за фейковый.
22 февраля в результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны, в том числе в Пензенской области, в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. МЧС России сообщило, что это фейк.
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