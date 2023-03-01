ЕР призвала регионы исправить ситуацию с капремонтом в школах

01.03.2023 | 12:23

В 2023 году должно быть капитально отремонтировано 1 527 школ. Контракты на проведение работ заключены чуть более чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен завершиться во всех регионах, участвующих в программе, подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на ВКС с Минпросвещения.

При нарушении этого срока финансирование будет перераспределяться на субъекты, которые выполняют работы качественно и в срок, сообщает ER.ru.

Андрей Турчак пояснил, что в 1 164 школах в этом году ремонт только начнется, в 363 - продолжится в рамках двухлетнего цикла.

«Из 1 527 объектов по 803 все процедуры завершены и заключены контракты. Это 52%. По 700 - в стадии завершения, многие уже на подписи», - сообщил он.

При этом не размещена документация по 28 объектам в 9 регионах: Кабардино-Балкарской Республике, Удмуртии, Республике Алтай, Чувашии, Приморском и Пермском краях, Иркутской и Свердловской областях, Севастополе.

Андрей Турчак особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идет о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся еще несколько регионов.

«Республика Дагестан: из 43 объектов по 27 - риск. Новосибирская область: 12 объектов, 9 - в рисковой зоне. Нижегородская область: 17 объектов, 7 - в зоне риска. Пермский край - всего 14 объектов и 7 рисковых. Якутия - 16 объектов и 8 рисковых. Калининградская область: 7 объектов, 5 - в рисковой зоне. Краснодарский край: 17 объектов, 6 рисков. Кировская область, Кабардино-Балкария, Тыва, Омская область, отдельно - Осетия и Амурская область», - заявил министр.

Андрей Турчак предупредил, что «Единая Россия» проанализирует работу действующих депутатов по партийным проектам и учтет результаты при проведении предварительного голосования для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

В Пензенской области в 2022 году капитальный ремонт шел в 12 школах, в 11 из них работы были выполнены в срок и уже завершены, еще в 1 школе ремонт продлится в течение 2 лет. На 2023 год по президентской программе запланированы ремонтные работы в 16 школах, из которых 4 объекта включены в программу дополнительно.

«С 2022 года у нас реализуется госпрограмма «Модернизация школьных систем образования». В прошлом году мы завершили 11 объектов. В программе на 2023 год участвуют 16 школ. Приоритет отдан сельской местности и малым городам», - отметил губернатор, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Олег Мельниченко.

Все этапы работ - от проекта до приемки - продолжит отслеживать «Партийный десант», созданный в рамках реализации народной программы «Единой России» региональным отделением партии совместно с министерством образования и родительским сообществом.