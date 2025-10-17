Появился проект расписания ЕГЭ в 2026 году

17.10.2025 | 08:32

Министерство просвещения РФ подготовило проект расписания ЕГЭ в 2026 году. Документ разместили на портале проектов нормативных правовых актов в четверг, 16 октября.

Досрочный период сдачи экзаменов стартует 20 марта и продлится до 10 апреля. Испытания распределены так:

- 20 марта (пятница) - география, литература;

- 24 марта (вторник) - русский язык;

- 27 марта (пятница) – математика базового уровня, профильного уровня;

- 31 марта (вторник) - биология, иностранные языки (письменная часть), физика;

- 3 апреля (пятница) — иностранные языки (устная часть);

- 7 апреля (вторник) - информатика, обществознание;

- 10 апреля (пятница) - история, химия.

Резервные дни - с 13 по 20 апреля. Дисциплины распределены следующим образом:

- 13 апреля (понедельник) - русский язык;

- 16 апреля (четверг) - математика базового уровня, профильного уровня;

- 17 апреля (пятница) - биология, иностранные языки (письменная часть), литература, обществознание, физика;

- 20 апреля (понедельник) - география, иностранные языки (устная часть), информатика, история, химия.

Основной период экзаменационной кампании пройдет с 1 по 19 июня по графику:

- 1 июня (понедельник) - история, литература, химия;

- 4 июня (четверг) - русский язык;

- 8 июня (понедельник) – математика базового уровня, профильного уровня;

- 11 июня (четверг) - обществознание, физика;

- 15 июня (понедельник) - биология, география, иностранные языки (письменная часть);

- 18 июня (четверг) - иностранные языки (устная часть), информатика;

- 19 июня (пятница) - иностранные языки (устная часть), информатика.

Резервные даты:

- 22 июня (понедельник) - иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

- 23 июня (вторник) - биология, география, ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, обществознание;

- 24 июня (среда) - все учебные предметы;

- 25 июня (четверг) - все учебные предметы.

Дни для пересдачи:

- 8 июля (среда) - иностранные языки (письменная часть), информатика, литература, русский язык, физика, химия;

- 9 июля (четверг) - биология, география, математика базового уровня, профильного уровня, иностранные языки (устная часть), история, обществознание.

Дополнительный период для тех, кто не смог сдать ЕГЭ в основной или получил неудовлетворительный результат по обязательным предметам, продлится с 4 по 8 сентября. Расписание следующее:

- 4 сентября (пятница) — русский язык;

- 8 сентября (вторник) - математика базового уровня.

25 сентября – резервный день для математики базового уровня и русского языка.

«ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10:00 по местному времени», - говорится в проекте приказа.